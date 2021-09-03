АБН и МК в Питере проведут онлайн-эфир «Медицинский бизнес»

Общая продолжительность онлайн-эфира 2 часа 30 мин. с 10:00 до 13:00. Фото: pixabay.com

Общая продолжительность онлайн-эфира 2 часа 30 мин. с 10:00 до 13:00. Фото: pixabay.com

23 сентября с 10:00 до 13:00 состоится онлайн-эфир «Медицинский бизнес», организованный Агентством Бизнес Новостей и МК в Питере.

В фокусе обсуждения:

• Текущая ситуация рынка частной медицины Санкт-Петербурга

• Меры государственной и финансовой поддержки

• Актуальные юридические вопросы

• Как меняется и должна измениться медицина после пандемии?

• Тренды телемедицины

• Инновационные оборудование и технологии в медицине

• Экспорт российских медицинских услуг

• Медицинский въездной туризм: перспективы развития

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, владельцы и топ-менеджеры частных медицинских клиник, медицинских центров, лабораторий, поставщики медицинского оборудования, профильные союзы и ассоциации, консультанты и аналитики, СМИ.

Формат мероприятия

Модерируемая онлайн-дискуссия. Мероприятие, состоящее из 2-х частей. Общая продолжительность мероприятия 2 часа 30 мин. с 10:00 до 13:00.

Условия участия

Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regabn