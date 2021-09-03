АБН и МК в Питере проведут онлайн-эфир «Медицинский бизнес»

23 сентября с 10:00 до 13:00 состоится онлайн-эфир «Медицинский бизнес», организованный Агентством Бизнес Новостей и МК в Питере.
В фокусе обсуждения:
• Текущая ситуация рынка частной медицины Санкт-Петербурга
• Меры государственной и финансовой поддержки
• Актуальные юридические вопросы
• Как меняется и должна измениться медицина после пандемии?
• Тренды телемедицины
• Инновационные оборудование и технологии в медицине
• Экспорт российских медицинских услуг
• Медицинский въездной туризм: перспективы развития
Аудитория
Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, владельцы и топ-менеджеры частных медицинских клиник, медицинских центров, лабораторий, поставщики медицинского оборудования, профильные союзы и ассоциации, консультанты и аналитики, СМИ.
Формат мероприятия
Модерируемая онлайн-дискуссия. Мероприятие, состоящее из 2-х частей. Общая продолжительность мероприятия 2 часа 30 мин. с 10:00 до 13:00.
Условия участия
Бесплатно. Обязательна предварительная регистрация: https://project1358979.tilda.ws/regabn