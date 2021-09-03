В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

Так, через три года в России уже создадут возможность распознавания по биометрии, как по паспорту, Ею можно будет пользоваться в аэропортах (где ее уже пробуют), ж/д вокзалах, в автобусах и метро. Будут сканировать по лицу, чтобы узнать, что это вы, отмечает Савельев. Об этом сообщают «Известия».