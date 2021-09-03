В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году

В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году
Идея предполагает, что россияне смогут с помощью биометрии оплачивать проезд. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина
Систему распознавания людей по биометрическим данным планируют ввести во всех видах общественного транспорта к 2024 году. Об этом заявил глава профильного министерства Виталий Савельев.
Так, через три года в России уже создадут возможность распознавания по биометрии, как по паспорту, Ею можно будет пользоваться в аэропортах (где ее уже пробуют), ж/д вокзалах, в автобусах и метро. Будут сканировать по лицу, чтобы узнать, что это вы, отмечает Савельев. Об этом сообщают «Известия».
О такой возможности говорили еще в июне. Идея предполагает, что россияне смогут с помощью биометрии оплачивать проезд.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после града в пятничном Петербурге пробки. Центр города стоит вечером третьего сентября. В 17:00 уже показывают девятибалльные пробки. Оранжевым цветом отмечены главные дороги Васильевского острова и другие участки.
2024 год биометрия оплата проезд Россия


 

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