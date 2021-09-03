После града пробки в Петербурге составили девять баллов

После града в пятничном Петербурге пробки. Центр города стоит вечером третьего сентября. В 17:00 уже показывают девятибалльные пробки.

Красным цветом отмечены дороги: Невский проспект, Садовая улиц, Каменноостровский проспект, набережные Обводного канала и Дворцовая. Стоят Синопская набережная и Большой проспект Петроградской стороны. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Оранжевым цветом отмечены главные дороги Васильевского острова, Кронверская набережная, Литейный проспект и другие участки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 3 сентября, Петербург настиг сильный дождь с некрупным градом. По данным «Яндекс.Погоды» на 15:00, осадки ушли на север и северо-восток Петербурга. В частности, падающие с неба ледышки застали жителей Петроградского района. В Калининском районе от непогоды пострадал легковой автомобиль.