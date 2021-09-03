Российский турист утонул во время шторма в Гагре

В Абхазии погиб путешественник из России. Мужчина из Нижегородской области утонул во время шторма.

Об этом информирует пресс-служба МЧС по Абхазии. Спасательное ведомство организовало поиски тела утонувшего жителя города Выкса Нижегородской области, 48-летнего Виталия Грабоедова. Он накануне, 2 сентября, утонул в акватории Гагры.

В пресс-службе добавили, что работа сотрудников МЧС осложняется из-за сильного шторма, бушующего в районе поисков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи. Девушка и два ее знакомых в поисках локации для фото гуляли по берегу. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл, после чего тело девушки нашли на каменистом пляже.