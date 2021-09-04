Ушел из жизни 57-летний глава МО Озеро Долгое Виктор Байдалаков

Виктору Байдалакову было 57 лет. Фото: скриншот "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Виктору Байдалакову было 57 лет. Фото: скриншот "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Ушел из жизни глава МО «Озеро Долгое» Виктор Байдалаков.

Трагическую новость сообщили в паблике Совета муниципальных образований Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Причина смерти депутата не уточняется. Его не стало в возрасте 57 лет.

Виктор Байдалаков руководил МО «Озеро Долгое» с 2004 года. В совете выразили соболезнования коллегам, родным и близким Байдалакова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в возрасте 86 лет скончался актер, режиссер, народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко. Известно, что ранее Николай Сличенко попал в больницу, в отделение реанимации.