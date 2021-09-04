Сборная России по футболу обыгрывает Кипр

Первый тайм матча Россия-Кипр закончился со счетом 1:0 в пользу РФ.

Игра началась 4 сентября, в 19:00 по московскому времени в столице Кипра Никосии.

Известно, фанаты очень надеятся, что сборная России разгромит киприотов в отборочном турнире чемпионата мира 2022. У сборной страны есть все шансы.

Сборные РФ и Кипра играют в группе H отборочного раунда чемпионата мира. На первом месте в таблице группы Хорватия, после четырех игр они набрали семь очков. «Серебро» сейчас у России, также семь очков, «бронзу» взяли — словаки. У киприотов же шестое место в таблице и четыре очка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в 15 петербургских школах появились уроки футбола. Третий урок физкультуры появился пока что в 150 учреждениях страны.