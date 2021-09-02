В 15 петербургских школах появились уроки футбола

Третий урок физкультуры появился пока что в 150 учреждениях страны.

В 2021 году в 15 петербургских школах появился третий урок физкультуры, на котором дети будут учиться играть в футбол. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что учреждений, присоединившихся к проекту «Футбол в школе», всего 150 в восьми регионах страны. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе многие любят смотреть и играть в футбол. Он убежден, что нужно прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни.

«Только так мы сможем подготовить смену для нашего любимого «Зенита», вырастить молодое поколение здоровым и физически крепким»,

— сказал губернатор Александр Беглов.

В школы уже передали необходимый спортивный инвентарь. В футбол будут играть как девочки, так и мальчики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» представил болельщикам нового вратаря.