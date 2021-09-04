Сквер, который петербуржцы облагораживали с 2020 года, скосили рабочие

Сквер, который петербуржцы облагораживали с 2020 года, скосили рабочие
Сквером занимались местные жители. Фото: pixabay.com

В Петроградском районе Петербурга рабочие безжалостно разделались со сквером, который местные жители собственноручно благоустраивали.

Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова женщины, которая приводила в порядок сквер на Сытнинской улице, некие рабочие заявились в «зеленую зону» и скосили все то, что с трудом взращивали петербуржцы.

Известно, что горожане решили заняться пустырем еще в 2020 году. Был убран строительный мусор, высажены цветы и кустарники.

Отмечается, что несколько лет назад на этом месте намеревались возвести гостиницу, однако стройку свернули, потому как на участке были найдены захоронения.

Тогда градоначальник Петербурга Александр Беглов поручил районным властям заняться благоустройством. Несмотря на это сквер остался без внимания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Заневский парк сделают новым пространством. Жителям Петербурга это не понравилось.

новости СПб сквер Сытнинская улица


 

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