Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, показала лицо сына

Петербурженка Маргарита Грачева, страшную историю которой обсуждала вся Россия, показала лицо новорожденного сына.
Об этом сообщается в Instagram.
Девушке из-за ревности муж несколько лет назад отрубил кисти рук.
25 августа Маргарита Грачева родила третьего сына. Малыша назвали Ярославом. Личико ребенка девушка решила не скрывать, заявив, что совершенно не верит в сглаз.
Брюнетка рассказала, что для сына это была первая фотосессия. На фотографиях мальчик предстал в трех разных образах: «Сонный гномик», «рок-музыкант» и «ми-ми-мишка в ведёрке».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке в Петербурге.