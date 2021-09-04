Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, показала лицо сына

Маргарита Грачева не верит в сглаз, поэтому показала лицо сына. Фото: Instagram

Маргарита Грачева не верит в сглаз, поэтому показала лицо сына. Фото: Instagram

Петербурженка Маргарита Грачева, страшную историю которой обсуждала вся Россия, показала лицо новорожденного сына.

Об этом сообщается в Instagram.

Девушке из-за ревности муж несколько лет назад отрубил кисти рук.

25 августа Маргарита Грачева родила третьего сына. Малыша назвали Ярославом. Личико ребенка девушка решила не скрывать, заявив, что совершенно не верит в сглаз.

Брюнетка рассказала, что для сына это была первая фотосессия. На фотографиях мальчик предстал в трех разных образах: «Сонный гномик», «рок-музыкант» и «ми-ми-мишка в ведёрке».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке в Петербурге.