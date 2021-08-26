Ревнивый садист, отрубленные руки, новый брак и третий сын: история Маргариты Грачевой

Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке и родила сына. Увы, наслаждаться переменами в полной мере Маргарита не может, поскольку всегда помнит слова бывшего мужа о расправе, которую он учинит, как только окажется на свободе.

В среду, 25 августа, Маргарита Грачева рассказала в своем Instagram, что родила третьего малыша. Сын появился на свет в роддоме на Фурштатской улице. «Я стала мамой-трансформером», — пошутила девушка, выложив фотографию, где держит новорожденного малыша с помощью бионического протеза.

Подписчики, внимательно следившие за историей жизни Маргариты, осыпали её ворохом поздравлений. «Миллион сердечек тебе, милая», «Так мы ждали, так волновались», «Теперь у вас есть три богатыря» — пишут комментаторы. Пользователи Instagram пожелали молодой маме спокойных ночей, а малышу — крепкого здоровья.

Сейчас жизнь Маргариты кажется воплощением счастья: любящий муж, трое сыновей, переезд в Петербург из Серпухова. Но в 2017 году все было иначе.

Тогда о Маргарите Грачевой узнали после чудовищного происшествия: на почве ревности бывший муж отвез девушку в лес и топором отрубил кисти обеих рук, нанеся не менее 10 ударов. После он даже сам отвез супругу в больницу — вероятно, мужчина действовал спланировано и хладнокровно, а не в состоянии аффекта.

Ценой невероятных усилий врачам удалось спасти одну руку — кисть буквально сшивали с предплечьем. К сожалению, со второй рукой чуда не случилось. Но случилось другое чудо. Когда об истории Маргариты узнала общественность, ей помогли с установкой современного биотического протеза. Девушка смогла жить полной жизнью, воспитывая двух сыновей.

Несмотря на произошедшее, Маргарита смогла сохранить веру в любовь. У нее завязались новые отношения, и девушка переехала к избраннику в Петербург. В сентябре 2020-го стало известно, что влюбленные поженились, а в апреле Маргарита рассказала, что скоро станет мамой в третий раз.

Первого мужа девушки приговорили к 14 годам колонии строгого режима и обязали выплатить 6 млн рублей компенсации. Такой вердикт, однако, показался Маргарите слишком мягким: она справедливо опасается за свое будущее и будущее своей семьи. Садист неоднократно угрожал отомстить «неверной», как только окажется на свободе.