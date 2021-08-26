Ревнивый садист, отрубленные руки, новый брак и третий сын: история Маргариты Грачевой

Ревнивый садист, отрубленные руки, новый брак и третий сын: история Маргариты Грачевой
Фото: скриншот Instagram @margoritka1211

Маргарита Грачева — простая девушка из Серпухова, жизнь которой кардинально изменилась после широкой огласки её страшной истории. Ревнивый экс-супруг отрубил Маргарите руки, но она не отчаялась: сейчас девушка счастлива в новом браке и родила сына. Увы, наслаждаться переменами в полной мере Маргарита не может, поскольку всегда помнит слова бывшего мужа о расправе, которую он учинит, как только окажется на свободе.

В среду, 25 августа, Маргарита Грачева рассказала в своем Instagram, что родила третьего малыша. Сын появился на свет в роддоме на Фурштатской улице. «Я стала мамой-трансформером», — пошутила девушка, выложив фотографию, где держит новорожденного малыша с помощью бионического протеза.

Подписчики, внимательно следившие за историей жизни Маргариты, осыпали её ворохом поздравлений. «Миллион сердечек тебе, милая», «Так мы ждали, так волновались», «Теперь у вас есть три богатыря» — пишут комментаторы. Пользователи Instagram пожелали молодой маме спокойных ночей, а малышу — крепкого здоровья.

Фото: скриншот Instagram @margoritka1211

Сейчас жизнь Маргариты кажется воплощением счастья: любящий муж, трое сыновей, переезд в Петербург из Серпухова. Но в 2017 году все было иначе.

Тогда о Маргарите Грачевой узнали после чудовищного происшествия: на почве ревности бывший муж отвез девушку в лес и топором отрубил кисти обеих рук, нанеся не менее 10 ударов. После он даже сам отвез супругу в больницу — вероятно, мужчина действовал спланировано и хладнокровно, а не в состоянии аффекта.

Ценой невероятных усилий врачам удалось спасти одну руку — кисть буквально сшивали с предплечьем. К сожалению, со второй рукой чуда не случилось. Но случилось другое чудо. Когда об истории Маргариты узнала общественность, ей помогли с установкой современного биотического протеза. Девушка смогла жить полной жизнью, воспитывая двух сыновей.

Фото: скриншот Instagram @margoritka1211

Несмотря на произошедшее, Маргарита смогла сохранить веру в любовь. У нее завязались новые отношения, и девушка переехала к избраннику в Петербург. В сентябре 2020-го стало известно, что влюбленные поженились, а в апреле Маргарита рассказала, что скоро станет мамой в третий раз.

Первого мужа девушки приговорили к 14 годам колонии строгого режима и обязали выплатить 6 млн рублей компенсации. Такой вердикт, однако, показался Маргарите слишком мягким: она справедливо опасается за свое будущее и будущее своей семьи. Садист неоднократно угрожал отомстить «неверной», как только окажется на свободе.

дети маргарита грачева ребенок


 

Новости партнеров
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
Пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, успешно приземлился в Шереметьево
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
У поднимающего уровень Мирового океана ледника нашли аномальный источник тепла
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Ученые назвали вещества, которые необходимы для здоровья мозга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России новый рекорд погибших от COVID за сутки
Почему нельзя заменять учебники планшетом
Прокуратура проверит инцидент с отказом зачислять ребенка с инвалидностью в ...
В Минздраве назвали оптимальный срок вакцинации для беременных
В Петербурге выбрали пять автобусных перевозчиков с 2022 года
«По всем стандартам»: гендир клиники, где во время ...
Минтруд скорректирует правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи лет
Создателей фильма «Цой» хотят наказать за нарушение авторских прав