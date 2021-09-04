Песков пожалел поправившего Владимира Путина школьника

Песков пожалел поправившего Владимира Путина школьника
Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего Путина. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сочувствует школьнику, который переживает из-за того, что поправил главу государства Владимира Путина.

Об этом стало известно из эфира телеканала «Россия-1».

Ранее учащийся школы заметил ошибку в словах Путина в разговоре о Северной войне.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — заявил Песков, когда отвечал на соответствующий вопрос журналиста.

В День знаний, 1 сентября, школьник из Воркуты поправил президента на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин во время обсуждения назвал войну со Швецией, длившуюся с 1700 по 1721 год, Семилетней. Мальчик уточнил, что речь идет о Северной войне. В ответ глава государства поблагодарил подростка за поправку и продолжил вести урок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин признался, что у него нет мобильного телефона.

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