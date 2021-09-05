Названы преимущества быть донором

Также действует скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право первым получить на работе путевку на санаторно-курортное лечение. Фото: pixabay.com

Также действует скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право первым получить на работе путевку на санаторно-курортное лечение. Фото: pixabay.com

Почетный донор России Тигран Мурадян рассказал, что переболевший ковидом или полностью привившийся россиянин может стать донором плазмы крови.

Медик уверен, сдача крови дает некие преимущества. Быть донором значит вести здоровый образ жизни: отказываться от фастфуда в некоторые дни, а также от спиртного и табака. Также сдача крови помогает следить за своим здоровьем. Об этом сообщает Sputnik.

Мурадян назвал и другие плюсы донорства: оно позволяет получить звание «Почетный донор России» и дает льготы. Так, обладатель такого звания может получить бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта и ежегодную выплату — 14 тысяч рублей. Также действует скидка на некоторые виды коммунальных услуг и право первым получить на работе путевку на санаторно-курортное лечение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице донорам за два дня удалось сдать 110 литров крови.