В Сочи и Туапсе начался бархатный сезон

В Сочи и Туапсе начался бархатный сезон
Сейчас температура воздуха и воды в Туапсе и Сочи +25. Фото: pixabay

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон начался на черноморском побережье России.

Синоптик обратил внимание, что прелести такого сезона уже могут вкусить жители Туапсе и Сочи, а также туристы. Вильфанд напомнил, что бархатным сезоном называется тот период, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы. Также важно, чтобы это было теплое сочетание, так как на побережье Белого моря, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая, +10-12 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас температура воздуха и воды в Туапсе и Сочи +25.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский блогер Данил Мясников поделился необычной видеозаписью в своем Instagram-аккаунте. Он рассказал, что его примотали скотчем к автомобилю и прокатили по трассе в Сочи.

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