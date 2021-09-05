На Петроградской стороне в Петербурге рабочие выкосили Общественный сад

На Петроградской стороне в Петербурге рабочие выкосили Общественный сад
Многим жителям района не понравилось такое "вторжение". Фото: скрин facebook.com/groups/od.nps

В Петроградском районе Северной столицы неизвестные рабочие выкосили Общественный сад, который пете5рбуржцы создавали с весны 2021 года.

Сад находится на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. Его выкосили по просьбе инициативной районной группы. Трава в этом закутке выросла до полутора метров в высоту. Об этом сообщает группа «Наша Петроградская сторона» в Facebook.

Многим жителям района не понравилось такое «вторжение». Они бы предпочли оставить все, как есть. Другие же выступают с предложением сделать под окнами парковку.

«Создание и поддержание Общественного сада это замечательно! По идее, тогда нужно создать инициативную группу и выступить с такой инициативой на городском уровне и чем быстрее, тем лучше, иначе застроят», — отмечают пользователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петроградского района Петербурга переволновались из-за деревянной ограды, которая выросла в Лопухинском саду.

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