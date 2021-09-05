Распространенный в России овощ оказался эффективным против тромбов и холестерина

Распространенный в России овощ оказался эффективным против тромбов и холестерина
Помидоры помогают снизить агрегацию тромбоцитов, которые играют ключевую роль в образовании тромбов. Фото: pixabay

Правильное питание крайне полезно для здоровья. Так, популярный у жителей России овощ оказался очень эффективным в борьбе против тромбов и холестерина.

И это — помидор. В нем много нужных для здоровья полезных витаминов. Этот овощ очень распространен в России, но не всем известно, какими свойствами он обладает. Об этом сообщает «Профиль».

Так, употребление помидоров или сока из них снижает уровень «негативного» холестерина и увеличению показателя «позитивного». Также помидор в сыром виде очень хорошо отражается на уровне холестерина у женщин с ожирением.

Также польза томата в некоторых веществах в его составе, которые отлично влияют на функционирование сердца. Помидоры помогают снизить агрегацию тромбоцитов, которые играют ключевую роль в образовании тромбов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина упал, поскользнувшись на помидоре, который выпал из бутерброда. После этого ему ампутировали ногу.

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