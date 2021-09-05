В Петербурге 6 сентября будет дождливо и потеплеет до +15

Новая неделя в Петербурге начнется с дождливой погоды. Воздух в разгар дня прогреется до плюс 15 градусов.

Об этом свидетельствует ежедневный прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник в Северной столице установится переменная облачность. Ночь на 6 сентября пройдет без осадков, но днем местами возможны небольшие дожди.

Ветер подует с западных направлений, он будет умеренным. В ночь на понедельник в городе похолодает до плюс 5-7 градусов. С наступлением дня потеплеет, термометры покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов.

Атмосферное давление особо не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики рассказали, когда в России пойдет первый снег. Речь в первую очередь идет о северных регионах страны.