Жительница Ленобласти стала чемпионкой мира по шашкам-64

По итогу командных соревнований Архипова получила золотую медаль и звание чемпионки мира в составе сборной России. Фото: unsplash

По итогу командных соревнований Архипова получила золотую медаль и звание чемпионки мира в составе сборной России. Фото: unsplash

Жительница Ленобласти Виктория Архипова стала чемпионкой мира по шашкам-64. Она ездила на соревнования в Болгарию в составе сборной России.

Как сообщает Online47, Виктория Архипова выиграла соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями. Чемпионат проходит в Болгарии с 18 августа по 7 сентября. Об этом 5 сентября рассказала замглавы спорткомитета Ленинградской области Оксана Лагода.

Виктория Архипова является мастером спорта РФ по шашкам. На чемпионате в Болгарии жительница 47 региона одержала победу в шести встречах из семи. Своих соперниц она опередила на два очка.

По итогу командных соревнований Архипова получила золотую медаль и звание чемпионки мира в составе сборной России.

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