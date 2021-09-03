Петербуржец Андрей Калина взял третье золото в плавании на Паралимпиаде

Петербуржец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Петербуржец завоевал золото на Паралимпиаде в Токио. Фото: скриншот Instagram

Петербургский пловец Андрей Калина взял третью золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Его поздравил губернатор Александр Беглов.

Спортсмен стал трехкратным чемпионом XVI Паралимпийских летних игр по плаванию. Глава города поздравил Калину с третьим золотом.

«Ваши победные выступления – значительный вклад в достижения всей нашей сборной. Вы проявили настоящий олимпийский характер, мужество и силу воли. Петербург гордится Вами», — заявил градоначальник.

Беглов пожелал пловцу здоровья, оптимизма, бодрости духа и новых побед.

Также губернатор поздравил наставника паралимпийца — заслуженного тренера России Ольгу Байдалову.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербургского пловца со вторым золотом на Паралимпиаде.