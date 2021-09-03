Петербуржец Андрей Калина взял третье золото в плавании на Паралимпиаде

Петербургский пловец Андрей Калина взял третью золотую медаль на летних Паралимпийских играх в Токио. Его поздравил губернатор Александр Беглов.
Спортсмен стал трехкратным чемпионом XVI Паралимпийских летних игр по плаванию. Глава города поздравил Калину с третьим золотом.
«Ваши победные выступления – значительный вклад в достижения всей нашей сборной. Вы проявили настоящий олимпийский характер, мужество и силу воли. Петербург гордится Вами», — заявил градоначальник.
Беглов пожелал пловцу здоровья, оптимизма, бодрости духа и новых побед.
Также губернатор поздравил наставника паралимпийца — заслуженного тренера России Ольгу Байдалову.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербургского пловца со вторым золотом на Паралимпиаде.