Петербуржцам рассказали, когда начнется бабье лето

Бабьего лета можно не ждать как минимум до 15-17 числа. Фото: unsplash

Бабьего лета можно не ждать как минимум до 15-17 числа. Фото: unsplash

Осень началась в Петербурге с похолодания и дождей, однако теплая погода на этом не закончилась. По прогнозам синоптиков, бабье лето может заглянуть в Северную столицу через пару недель.

Метеоролог Юрий Куткевич объяснил, что бабьим летом называют кратковременные возвраты тепла, как правило в сентябре, но могут быть и в начале октября, передают «Невские новости».

По словам специалиста, петербуржцы начинают привыкать к затянутому облаками небу, дождям и температуре воздуха около 12-14 градусов тепла.

«Но затем на два-четыре дня выглядывает солнце, осадки прекращаются, теплеет до +17, иногда до 20 градусов. Вот такие короткие периоды и есть бабье лето», — заявил метеоролог.

Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус считает, что теплый период в этом году еще обязательно настанет, но не раньше, чем через неделю-две. По его данным, бабьего лета можно не ждать как минимум до 15-17 числа. Возможно, оно наступит в третьей декаде декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 6 сентября будет дождливо и потеплеет до +15.