Спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной

Установленные у ЖК «Полис на Неве» пандусы помешали проезду машины МЧС.
Инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44. Прибывшие спасатели не смогли подобраться к месту ЧП. К счастью, вызов оказался ложным
Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», пандус для заезда на стилобат установлен с нарушением противопожарных требований.
«Как проектировался подъезд спецтранспорта к возможному месту возгорания и как осуществлялась приемка дома всеми ответственными надзорными органами, остается загадкой», — возмутился автор записи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Среднеохтинском проспекте удалось потушить до приезда спасателей.