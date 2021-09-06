Спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной

Спасатели не смогли проехать к месту ЧП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Спасатели не смогли проехать к месту ЧП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Установленные у ЖК «Полис на Неве» пандусы помешали проезду машины МЧС.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 5 сентября. В экстренные службы поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме ЖК «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44. Прибывшие спасатели не смогли подобраться к месту ЧП. К счастью, вызов оказался ложным

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», пандус для заезда на стилобат установлен с нарушением противопожарных требований.

«Как проектировался подъезд спецтранспорта к возможному месту возгорания и как осуществлялась приемка дома всеми ответственными надзорными органами, остается загадкой», — возмутился автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Среднеохтинском проспекте удалось потушить до приезда спасателей.