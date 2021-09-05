Квартирный пожар на Среднеохтинском удалось потушить до приезда спасателей

Квартирный пожар на Среднеохтинском удалось потушить до приезда спасателей
Пожар произошел в доме на Среднеохтинском проспекте. Фото: скриншот google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в квартире. Огонь удалось потушить до приезда спасателей.

Возгорание случилось в ночь на понедельник, 6 сентября, в доме №15 на Среднеохтинском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 00:36.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в 3-комнатной квартире происходило горение обстановки (стула).

Пожар удалось ликвидировать до прибытия МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в «трешке» на улице Руднева тушили 11 спасателей.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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