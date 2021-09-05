Пожар в «трешке» на улице Руднева тушили 11 спасателей

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось в воскресенье, 5 сентября, в доме №5 на улице Руднева. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 18:52. К месту происшествия оперативно выехали 11 сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в трехкомнатной отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров, выгорела обстановка на площади 10 «квадратов».

В 19:09 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга сотрудники МЧС потушили две загоревшиеся бытовки.