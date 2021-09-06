В Петербурге от коронавируса скончалось еще 40 человек

В Петербурге от коронавируса скончалось еще 40 человек
Ученые продолжают изучать новую коронавирусную инфекцию. Фото: unsplash

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 40 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 6 сентября. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекцией. Лидером сегодня является Москва — 46 умерших с COVID-19. В Ленинградской области от ковида умерло 2 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Всего с начала пандемии число умерших от вируса петербуржцев достигло 20 803 человека. За последние сутки также обнаружено 690 новых случаев заболевания вирусом. Выздоровело 590 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Эрмитаже смягчили коронавирусные ограничения.

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