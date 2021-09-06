Полиция проверила этнические кафе на Энергетиков и Косыгина

Полиция проверила этнические кафе на Энергетиков и Косыгина
В Красногвардейском районе провели рейд в этнических кафе. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Красногвардейском районе Петербурга в этнических кафе произошли стычки между посетителями. Это стало причиной проверки заведений силовиками.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 6 сентября, полиция провела профилактический рейд по этническим кафе.

Все началось с того, что правоохранителям стало известно о конфликтах в кафе на проспекте Энергетиков дома 26 и в заведении на проспекте Косыгина дома 25.

В первом случае подрались двое уроженцев среднеазиатских стран. Одного из оппонентов, 40-летнего мужчину, с тяжелыми травмами головы пришлось госпитализировать в больницу. Было возбуждено уголовное дело. Через неделю задержали подозреваемого в данном правонарушении. Им оказался 29-летний земляк потерпевшего.

На проспекте Косыгина, 30 августа, также произошла драка между тремя мужчинами. Однако никто не получил серьезных травм. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кроме того, во время рейда удалось выявить массу нарушений правил реализации алкогольной продукции. Также, среди посетителей кафе, 30 иностранных граждан нелегально находились на территории России.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после рейда в Гатчинском районе задержали около 30 цыган.

новости СПб происшествие профилактический рейд


 

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