После рейда в Гатчинском районе задержали около 30 цыган

После рейда в Гатчинском районе задержали около 30 цыган
Проверка проводилась в поселениях представителей кочевого народа. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Гатчинском районе Ленобласти сотрудники полиции провели профилактический рейд.

Проверка проводилась в поселениях представителей кочевого народа.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 63-летняя женщина задержана по подозрению в краже денежных средств у пенсионерки, совершенной 13 августа, а 51-летний уроженец Калининской области был задержан за незаконную порубку леса 31 августа. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело. В деревне Покровская в одном из частных домов нашли незаконное производство контрафактной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято 860 литров спиртосодержащей жидкости. Хозяин дома, 28-летний уроженец Ленинградской области привлечен к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ.

Около 30 представителей кочевого народа доставлены в полицию для профилактической работы и проверки на причастность к совершению противоправных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилая жительница Выборга сообщила в местную полицию о похищении денег из ее квартиры. По ее словам, сбережения были похищены двумя мужчинами цыганской внешности.

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