Цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге

Пожилая жительница Выборга сообщила в местную полицию о похищении денег из ее квартиры. По ее словам, сбережения были похищены двумя мужчинами цыганской внешности.

Как сообщает 78.ru, двое злоумышленников зашли вместе с 83-летней женщиной в подъезд одного из домов по улице Ленинградской. Они зашли вместе с ней в квартиру под предлогом вручения подарка. Там они похитили 75 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что они скрылись на машине ВАЗ-2112, при этом попав в ДТП. Они врезались в полицейский УАЗ во дворе дома потерпевшей. По документам, владельцем авто является житель Ставрополья. Им удалось скрыться.

Владельца авто описали как мужчину высокого роста, с темными длинными волосами и цыганской внешностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Луначарского полицейские задержали пенсионера, изрезавшего собутыльника.