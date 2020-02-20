Цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге

Цыгане обнесли квартиру пенсионерки в Выборге
Полицейские разыскивают злоумышленника. Фото: pixabay

Пожилая жительница Выборга сообщила в местную полицию о похищении денег из ее квартиры. По ее словам, сбережения были похищены двумя мужчинами цыганской внешности.

Как сообщает 78.ru, двое злоумышленников зашли вместе с 83-летней женщиной в подъезд одного из домов по улице Ленинградской. Они зашли вместе с ней в квартиру под предлогом вручения подарка. Там они похитили 75 тысяч рублей.

Правоохранители установили, что они скрылись на машине ВАЗ-2112, при этом попав в ДТП. Они врезались в полицейский УАЗ во дворе дома потерпевшей. По документам, владельцем авто является житель Ставрополья. Им удалось скрыться.

Владельца авто описали как мужчину высокого роста, с темными длинными волосами и цыганской внешностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Луначарского полицейские задержали пенсионера, изрезавшего собутыльника.

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