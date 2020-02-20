На Луначарского полицейские задержали пенсионера, изрезавшего собутыльника

В Калининском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Преступный инцидент произошел в среду, 19 февраля, на Гражданском проспекте. В отдел полиции сообщили, что окровавленный мужчина зашел в магазин и сказал, что его кто-то порезал ножом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ, у 51-летнего пострадавшего были обнаружены ножевые ранения брюшной полости и скользящие ранение горла.

Мужчина рассказал, что получил их в ходе конфликта с неизвестным, возникшим после совместного распития спиртного. В результате пострадавший был госпитализирован.

В этот же день полицейским удалось задержать подозреваемого в преступлении. 71-летнего мужчину поймали у дома 108 по проспекту Луначарского. В отношении задержанного составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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