В Колпино жители девятиэтажки жалуются на мышей, бегающих по потолкам

В Колпинском районе Петербурга жители одной из многоэтажек жалуются на мышей. По словам обитателей, грызуны уже ничего не боятся и бегают даже по потолку.

С мышами устали бороться жильцы дома №19 по улице Веры Слуцкой. Первые их следы местные жители заметили еще в середине прошлого месяца и пожаловались в районный Жилкомсервис №1.

Как сообщает АБН, через три дня после звонка коммунальщики разбросали в подъезде крысиный яд, и мыши перебрались в теплые квартиры. За минувший месяц одна из жительниц дома наловила с помощью мышеловок 11 грызунов.

Управляющая компания заявляет, что мыши плодятся на техническом этаже. Жилконтора пообещала жильцам устранить мышиные дыры и ходы, однако пока ничего не сделано. По словам жильцов, мастер, курирующий работы, не отвечает на звонки.

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