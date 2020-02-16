На Старорусской задержали мужчину, размахивающего ножом по гостям

В Центральном районе Петербурга правоохранители задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум мужчинам.

Преступный инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в доме 5 по улице Старорусской. 22-летний мужчина, находясь в своей квартире, нанес ножевые ранения гражданам 24 и 26 лет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями различных частей тела. Злоумышленника задержали.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербурженки. Женщину избил собутыльник.