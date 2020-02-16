Петербурженку госпитализировали в тяжелом состоянии после пьянки в коммуналке

В Московском районе Петербурга местную жительницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Женщину увезли из коммуналки в состоянии алкогольного опьянения.

Обо всем стало известно в субботу, 15 февраля. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 52-летней женщины из дома 25 по проспекту Юрия Гагарина.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, полицейские выяснили, что женщина находилась в арендуемой комнате коммунальной квартиры. Она распивала спиртные напитки с неизвестным, в результате чего между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина причинил ей телесные повреждения.

По факту произошедшего проводится проверка.

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