Ночью на набережной Фонтанки дворник спасал девушку и утонул

В Петербурге на набережной реки Фонтанки девушка провалилась под лед и начала тонуть. Ее кинулся спасать мужчина, но сам не смог выбраться из реки.

Все произошло в ночь на воскресенье, 16 февраля, у дома 98. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», девушка решила идти по льду, но провалилась и начала тонуть. К ней на помощь ринулся дворник. Девушку все же спасли, а вот мужчина, по словам очевидцев, утонул.

«Девушку спас мой знакомый», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что к месту происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь.

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