К месту ДТП с иномарками на Таллинском шоссе выезжала скорая

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковых авто. По словам очевидцев, на место аварии выезжал автомобиль скорой помощи.

Обо всем стало известно сегодня утром, 16 февраля. Машины столкнулись на Таллиннском шоссе. Автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написал, что в месте проведения дорожных работ водитель Volkswagen Passat не заметил знаков и бетонных блоков в полосе, допустил столкновение с ними, после чего задел Volkswagen Tiguan, двигавшийся левее.

«В 7:20 скорая уже уехала, ДПС работали», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом. Арендованная машина вылетела на тротуар на перекрестке Обводного канала и Боровой улицы.