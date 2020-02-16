К месту ДТП с иномарками на Таллинском шоссе выезжала скорая

К месту ДТП с иномарками на Таллинском шоссе выезжала скорая
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковых авто. По словам очевидцев, на место аварии выезжал автомобиль скорой помощи.

Обо всем стало известно сегодня утром, 16 февраля. Машины столкнулись на Таллиннском шоссе. Автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» написал, что в месте проведения дорожных работ водитель Volkswagen Passat не заметил знаков и бетонных блоков в полосе, допустил столкновение с ними, после чего задел Volkswagen Tiguan, двигавшийся левее.

«В 7:20 скорая уже уехала, ДПС работали», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Подробности выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с каршерингом. Арендованная машина вылетела на тротуар на перекрестке Обводного канала и Боровой улицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожные работы дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
К месту ДТП с иномарками на Таллинском шоссе выезжала скорая
Китайский экспресс-тест на коронавирус выдаст результаты через 15 минут
Очевидцы рассказали о смерти семьи в Калининграде
Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике
Каршеринг влетел в яму на перекрестке Обводного и Боровой
Собчак раскрыла секрет своей внешности без филлеров
«Вернись в семью»: Малахов обнимался с ведущей «Дома-2»
Россиян нет среди заболевших коронавирусом на борту Diamond Princess