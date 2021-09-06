В Петербурге бездомный угнал автомобиль BMW и попал на нем в ДТП

После мужчина как ни в чем не бывало вернул автомобиль на место. Фото: Pixabay

После мужчина как ни в чем не бывало вернул автомобиль на место. Фото: Pixabay

Во Фрунзенском районе задержали 33-летнего бомжа. Он решил прокатиться на BMW. Открытая дверь соблазнила мужчину. Бездомный не удержался и угнал припаркованный авто с Грузового проезда.

В правоохранительные органы обратилась работница ООО «РЖД», она рассказал о случившемся. После того, как бомж завладел машиной, он попал на ней в аварию. После мужчина как ни в чем не бывало вернул автомобиль на место. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате бездомного задержали за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария. 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Хундай Солярис» врезал в машину «Скания».