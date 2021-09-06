На Малоохтинской вспыхнул КамАЗ

На Малоохтинской вспыхнул КамАЗ
В пожаре, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Дорогу заволокло дымом – из-за него плохо видно, что происходит.

В Красногвардейском районе сегодня, 6 сентября, загорелась машина посреди дороги. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Малоохтинской набережной. Там по непонятной причине вспыхнул КамАЗ. На видео, которым поделились в Интернете, видно, что дорогу заволокло дымом. Не уточняется, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец поджег Московский районный суд, а не администрацию. По предварительным данным, он состоит на учете в специализированном учреждении. Также известно, что во время задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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