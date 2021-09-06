Петербуржец поджег Московский районный суд, а не администрацию (ФОТО)

Минувшей ночью дверь Московского районного суда вдруг вспыхнула. Оказалось, что ЧП — дело рук поджигателя, который попал на запись камер видеонаблюдения. Первоначально считалось, что мужчина покусился на администрацию района, но теперь правоохранители подтвердили — пострадало здание суда.

Московский районный суд находится на Московском проспекте, 129. В ночь на 6 сентября, согласно записи видеокамер, к дверям государственного учреждения подошел мужчина в красной куртке. На кадрах его действия не видны, но спустя несколько минут темнота озарилась ярким светом пламени, после чего нарушитель покинул место преступления. Позже очевидцы подтвердили, что неизвестный пришел к дверям с тряпками и бутылкой.

Однако бесследно пропасть поджигателю не удалось: его заметили не только камеры, но и храбрая свидетельница. Девушка не растерялась и оперативно нажала на тревожную кнопку. В результате хулигана задержали по горячим следам. Выяснилось, что подозреваемый в поджоге — безработный и ранее судимый за грабеж житель города Сланцы в Ленобласти.

По предварительным данным, он состоит на учете в специализированном учреждении. Также известно, что во время задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас решается вопрос о его госпитализации.

К счастью, преступный замысел не реализовался: дверь не загорелась, а лишь «подкоптилась». Однако выглядит «черное пятно» довольно внушительно — вероятно, реставрация обойдется в круглую сумму. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга поделились фотографиями с места происшествия.