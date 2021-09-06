На какие курорты летали петербургские клиенты Tele2 этим летом

Tele2 с помощью технологий big data изучила активность петербургских абонентов, которые весной и летом отправились на российские курорты на самолете. По сравнению с 2020 годом количество летающих петербуржцев выросло в 2 раза.

Data scientists Tele2 изучили, насколько были активны клиенты с мая по конец августа перед вылетом и сразу по прилету в такие города, как Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград и Калининград. По сравнению с 2020 годом количество летающих петербургских туристов в отпускной период выросло в 2 раза. В аэропортах вылета и прилета путешественники в общей сложности совершили больше 230 тыс. звонков, проговорив больше 300 тыс. минут.

Наиболее активным периодом для путешествий на самолете в 2021 году стали первые две недели августа. Для сравнения, в 2020 году петербуржцы чаще летали на южные курорты в конце июля. Самым популярным направлением для петербуржцев стал Сочи. На втором месте по популярности – Калининград, на третьем – Краснодар.

Летом 2021 года вырос поток туристов и в Санкт-Петербург. Культурная столица России привлекала абонентов Tele2 со всей России наравне с курортами Сочи и Краснодара. Чаще всего с мая по конец августа в петербургский аэропорт прилетали туристы из Краснодара. На втором и третьем местах – путешественники из Калининграда и Волгограда. В сравнении с 2020 годом количество путешественников, которых принял петербургский аэропорт, выросло в 2 раза.