В Ленобласть ненадолго заглянет бабье лето

В Ленобласть ненадолго заглянет бабье лето
В разгар дня уличные термометры покажут от 13 до 18 градусов тепла. Фото: unsplash

Несмотря на наступление осени и похолодание жителей Ленинградской области еще ждет теплая погода в этом году. Температура воздуха начала уверенно повышаться.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 7 сентября в Ленобласти ожидается температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. В разгар дня уличные термометры покажут от 13 до 18 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также в понедельник обещают сильный ветер. Ночью он подует с юго-запада, запада со скоростью до 4-9 метров в секунду, а днем ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление при этом будет немного понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, когда начнется бабье лето.

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