Онколог рассказал, как рак связан с группой крови

Онколог рассказал, как рак связан с группой крови
Врач рассказал о том, как взаимосвязаны группа крови и онкозаболевания. Фото: pixabay

Врач-онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков заявил о возможном существовании взаимосвязи между риском развития онкозаболевания и группой крови.

По словам специалиста, наследственная предрасположенность имеет значение примерно в 20 процентах случаев заболевания раком. Он отметил, что до сих пор нет четких доказательств прямой связи риска развития рака с группами крови, передают «Известия».

Серяков рассказал, что некоторые исследования подтвердили, что онкогематологические и онкологические заболевания часто развиваются у обладателей второй и четвертой группы крови.

«В противоположность им другие авторы описывают более высокий риск развития рака у носителей I группы крови, а у людей со II группой крови, напротив, менее высокий риск. Таким образом, данные разнятся», — подчеркнул врач.

Онколог добавил, что риск развития любого рака всегда является совокупностью факторов, включающих генетическую предрасположенность, вредные факторы внешней среды, курение, употребление алкоголя, ожирение, а также воздействие химически вредных веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников назвал продукты, провоцирующие рак.

группа крови онкология рак


 

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