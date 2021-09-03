Мясников назвал продукты, провоцирующие рак

Медик обратил внимание на то, что неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. Речь идет о еде, вызывающей ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. У людей с диабетом риск появления рака повышается в восемь раз, отметил врач. Об этом сообщает «Россия 1».