Мясников назвал продукты, провоцирующие рак

Мясников назвал продукты, провоцирующие рак
Он также рекомендовал ограничить спиртное, бобовые, рыбу, чеснок и зеленый чай. Фото: Pixabay
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о продуктах, повышающих риск заболеть раком.
Медик обратил внимание на то, что неправильное питание провоцирует каждый пятый случай рака. Речь идет о еде, вызывающей ожирение и, как следствие, повышение уровня инсулина в крови. У людей с диабетом риск появления рака повышается в восемь раз, отметил врач. Об этом сообщает «Россия 1».
Мясников дал совет не употреблять «ничего белого». Это — белую соль, белый сахар, белые макароны, белый рис, белый хлеб. Именно они приводят к лишнему весу, повышению сахара и к болезням, раку в том числе, поясняет медик.
Он также рекомендовал ограничить спиртное, бобовые, рыбу, чеснок и зеленый чай.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский онколог Ольга Желудкова заявила, что необычные симптомы при гастрите могут говорить о развивающемся раке желудка.
Александр Мясников болезни еда ожирение рак


 

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