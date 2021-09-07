Уровень знаний выпускников вузов не устраивает работодателей

Уровень знаний выпускников вузов не устраивает работодателей
Наименее востребованными стали выпускники спортивных и художественных направлений. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Отечественные работодатели недовольны уровнем подготовки выпускников российских университетов. Исследование провел сервис HeadHunter.

Специалисты выяснили, что большинство работодателей (более 90%) уверены, что уровень подготовки выпускников 2021 года средним или ниже среднего. Однако, для 61% организаций наличие диплома о высшем образовании важно. Более 40% опрошенных обращает внимание на то, в каком вузе учился молодой специалист. Об этом сообщают «Известия».

Наименее востребованными стали выпускники спортивных и художественных направлений. Совсем другая ситуация у представителей технической сферы (56%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Педиатрическом университете выросло количество абитуриентов в 2021 году на 20%. Соответсвенно, проходной балл ЕГЭ, для поступления на бюджет, также вырос.

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