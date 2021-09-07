Отвоевать место в автобусе: жители Рыбацкого ждут расширения Советского проспекта

«Яблоку негде упасть» и «Как кильки в банке» — фразы, которые точно описывают ситуацию на остановках в Усть-Славянке. Каждое утро там собираются десятки человек, а место в забитом автобусе приходится отвоевывать.

Проблема даже не в недостаточном количестве общественного транспорта. Только увеличением числа автобусов на линии вопрос не решится. Город застраивается, а инфраструктуры для комфортной жизни и передвижения в микрорайонах-муравейниках не появляется. Нужны дороги и выделение на их строительство средств.

В случае Усть-Славянки все упирается в реконструкцию Советского проспекта. Пока реализацию проекта приходится переносить.

Первая мысль, которая появляется у жителей Усть-Славянки: сегодня они обязательно опоздают.

Каждое утро десятки человек собираются на остановке напротив дома 18 по Советскому проспекту. До метро жителей возят пять автобусов. Проблем быть не должно, но все они приходят забитыми – к метро едут жители Колпинского района.

Очередь на Советском проспекте в разы вырастает с сентября по май, во время учебного года. Дело в том, что в микрорайоне до сих пор нет своей школы, и детям приходится ездить туда, куда их приняли.

Казалось бы, избавиться от очередей поможет увеличение числа автобусов на маршруте, однако в этом случае все они просто будут стоять в пробке.

Дело в том, что все упирается в реконструкцию Советского проспекта. Микрорайон продолжают застраивать, а Советский проспект между Рыбацким и Петрозаводским шоссе сужается в две полосы. В результате каждое утро пробки на обоих направлениях достигают 7-9 баллов. Другой магистрали, которая бы связала Усть-Славянку с городом, нет.

О том, что Советский проспект нужно расширять, говорили еще в 2013-м году. Проект хотели подготовить в 2018-м году, но сроки сдвинулись.

Реконструкция обозначена в адресной инвестиционной программе на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. В нем отмечается, что работы завершат в 2021-м году, но их еще не начинали. Предполагаемая общая стоимость сметных работ, обозначенная в плане, — 21,6 млн рублей.

Пока все, что остается жителям, — толпиться на остановке и делиться лайфхаками, как быстро добраться до метро.

В социальных сетях местные жители отмечают, что проще всего – обладателям велосипедов. Тем, у кого есть деньги, советуют обзавестись электросамокатом – до метро домчитесь за пять минут.

«Если денег ОЧЕНЬ мало, то берем любой самокат. До метро доедите за 15-40 минут», — пишут в группе «Рыбацкое – наш район» в социальной сети «ВКонтакте».

Пешком идти придется около 30 минут. Приготовьтесь пройти через Шлиссельбургский проспект, Славянку и дворы у Караваевской улицы.«Общественный транспорт рассматриваем, только если есть много времени и нет давок! Давки опасны и будут бить по вашему здоровью. В переполненном автобусе с закрытыми окнами и огромным количеством людей ощущается нехватка воздуха. Людям, которым нужно много кислорода, станет плохо. Во время давок могут случаться драки», — заключают в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге открыли первый парк для автобусом на газомоторном топливе.