Суд в Петербурге потребовал компенсацию за незаконное изображение «Ми-ми-мишек»

Суд в Петербурге потребовал компенсацию за незаконное изображение &#171;Ми-ми-мишек&#187;
Ответчик в суд не явился. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд Северной столицы вынес решение по иску ООО «Ноль Плюс Медиа» к Дмитрию Гущину о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение изобразительного искусства. С бизнесмена потребовали компенсации за нарушение исключительного права на изображение персонажа «Кеша» — 10 тысяч рублей и персонажа «Тучка» — 10 тысяч рублей.

Истец указал, что в 2018 году он купил DVD-диск с незаконным изображением ми-ми-мишек. В подтверждение продажи он взял, где в качестве продавца указан ИП Гущин Дмитрий Сергеевич. На товаре имеются изображения Кеши и Тучки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ответчик в суд не явился, против удовлетворения исковых требований не возражал, просил суд снизить размер компенсации из-за сложного финансового положения.

Суд оценил Кешу и Тучку на пять тысяч рублей каждого и взыскал указанную сумму с Гущина. Кроме того, с ответчика взыскали судебные издержки в размере 150 рублей (стоимость диска), почтовые расходы в размере 247.54 рублей, расходы по уплате государственной пошлины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что перед судом предстанет коллега погибшего сотрудника «Диво Острова».

авторское право ми-ми-мишки новсти СПб санкт-петербург суд


 

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