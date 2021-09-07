Ушел из жизни художник-постановщик музыкальных шоу Аллы Пугачевой

Ушел из жизни художник-постановщик музыкальных шоу Аллы Пугачевой
Краснов режиссировал «Рождественские встречи» Аллы Пугачёвой. Фото: instagram

Художник-сценограф Борис Краснов умер в ночь на вторник в Москве.

Почетный член Академии художеств скончался в возрасте 60 лет, проведя последние часы жизни в хосписе. Его не стало во вторник, 7 сентября, в 1:17.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката сценографа Александра Добровинского, причиной смерти Краснова стали последствия инсульта.

Борис Краснов является автором более 3,5 тыс. проектов. В период с 1990 по 2000 год он ставил яркие шоу для Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева. Краснов также режиссировал знаменитое шоу «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смерти бывшего игрока сборной Франции по футболу Жан-Пьера Адамса. Он умер в возрасте 73 лет после многолетнего пребывания в коме.

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