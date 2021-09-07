Хованский будет оставаться под арестом до 8 октября

Хованский будет оставаться под арестом до 8 октября
Юрий Хованский обвиняется в оправдании терроризма. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Блогер обвиняется в оправдании терроризма.

В Санкт-Петербурге продлили меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Юрия Хованского. Он будет оставаться под арестом до 8 октября 2021 года. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, то есть в оправдании терроризма. Напоминаем, что в сети нашли видеозапись, на которой Хованский поет песню, содержащую признаки одобрения терроризма, а также призывами к совершению противоправных действий.

Блогер признавал свою вину частично и надеялся на домашний арест. Несмотря на это, его отправили в СИЗО.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогер Хованский попал в список террористов и экстремистов.

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