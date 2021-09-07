Появились кадры с места убийства двух девочек в Кузбассе

Появились кадры с места убийства двух девочек в Кузбассе
Заброшенный дом стал местом преступления. Фото: СК РФ

Также следователи показали, как выглядит подозреваемый в жестоком преступлении.

В сети опубликовали кадры с места убийства двух маленьких девочек в Кузбассе. Видео сегодня, 7 сентября, показали следователи СК РФ. Также на нем запечатлен подозреваемый в совершении преступления – 41-летий житель города Мыски.

На кадрах запечатлен заброшенный дом, в котором нашли два бездыханных тела с признаками насильственной смерти. Внутри здания есть старая разваливающаяся мебель, стены выглядят обшарпанно, все вещи свалены в одну большую кучу. Кажется, именно здесь провели свои последние минуты жизни две школьницы.

Дом, в котором убили девочек. Фото: СК РФ

Лица подозреваемого не видно, но на кадрах он сидит в расслабленной позе. На данный момент известно, что он уже был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Напоминаем, что о пропаже девочек стало известно 6 сентября, когда они не вернулись домой после занятий. В ходе поисков удалось выяснить, что неизвестный мужчина покупал школьницам сладости, после чего их никто не видел.

Подозреваемый выглядит спокойно: кажется, его не страшит тюрьма. Фото: СК РФ

Тела 10-летних девочек нашли 7 сентября.

Видео: СК РФ

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать одной из убитых школьниц в Кузбассе не знала, что ее дочь пропала.

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