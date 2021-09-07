Мать одной из убитых школьниц в Кузбассе не знала, что ее дочь пропала

Мать десятилетней школьницы, убитой вместе с подругой в Кемеровской области, узнала о пропаже дочери только после совершения преступления.

Жительница Киселевска, где обнаружили тела двух десятилетних девочек, рассказала в беседе с РЕН ТВ, что ее сын гулял с этими школьницами и незнакомцем, подозреваемым в их убийстве. Мальчик познакомился с девочками во дворе. Школьницы привели его в шалаш, где находился мужчина, которого они представили «дядей Витей». Незнакомец покупал им сладости, а после приглашал домой. Мальчик решил уйти, а девочки остались с ним и пошли к нему в гости.

Женщина добавила, что семья одной из девочек считается неблагополучной. Мать убитой была пьяна и не знала о пропаже дочери.

«Она не была в курсе, что у нее ребенок пропал, как бы, соответственно там такая семья», — рассказывает местная жительница.

Девочки ушли в школу 6 сентября и не вернулись домой. Вскоре их нашли мертвыми. Предполагаемым преступником оказался 41-летний мужчина, в прошлом судимый за педофилию. Сначала он отрицал вину, однако чуть позже он сознался, что угостил девочек конфетами, изнасиловал и убил их. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подозреваемый в убийстве девочек в Кузбассе был судим за сексуальное насилие.