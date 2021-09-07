На детской площадке в Ленобласти лежит боеприпас времен ВОВ

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Боеприпас. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Опасный предмет обнаружили на дне водоема.

В Тосненском районе у детской площадки заметили неразорвавшийся боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 7 сентября, пишет 47news.

Известно, что опасный предмет достали со дна водоема. После этого его оставили неподалеку от места, где играют маленькие дети. Несколько дней боеприпас ждет, когда его наконец вывезут для ликвидации на полигон.

По снаряду видно, что он сильно пострадал от коррозии и может быть опасен для окружающих.

«Ленинградская область большая, сообщений об обнаруженном «эхе войны» поступают часто. Отрабатываются сначала сигналы из городов, затем заявки из населенных пунктов поменьше»,

— рассказали в военкомате.

Пока непонятно, как долго боеприпас пролежит у детской площадки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове задержали продавца боеприпасов.