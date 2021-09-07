В Подмосковье воспитательница связала ребенка скотчем: он не хотел спать

У ребенка после инцидента остался синяк на руке.

В Подмосковье выясняют обстоятельства инцидента, в ходе которого легкие травмы получил маленький воспитанник детского сада. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщается на сайте областного ГСУ СК.

Известно, что все случилось еще в марте 2021 года. По предварительным данным, воспитательница обмотала пятилетнего мальчика скотчем, потому что тот не хотел спать во время тихого часа. После этого на руке ребенка остался синяк, на который обратила внимание мама.

Женщина обратилась в полицию, но в детском саду отрицали свою вину. Позже воспитательница подтвердила, что действительно поступила подобным образом. Ей грозила лишь административная ответственность, но теперь происшествие может стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за три года в Петербурге построят 50 школ и 78 детских садов.