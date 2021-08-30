За три года в Петербурге построят 50 школ и 78 детских садов

Новые соцобъекты планируют сдать до 2024 года.

В Санкт-Петербурге до 2024 года планируют построить 50 школ и 78 детских садов. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе заседания Городского педагогического совета.

Таким образом, в городе появятся школы, куда смогут ходить около 50 тысяч детей, и детские сады на 14 тысяч мест. Беглов добавил, что в 2021 году в городе появятся 11 школ, 9 из них готовы открыть свои двери уже 1 сентября.

Политик отметил, что учреждения стараются делать такими, чтобы в них можно было не только получать знания, но и развиваться всесторонне. Именно поэтому во многих новых школах есть бассейны и современные лаборатории.

«Мы приняли ускоренную программу строительства социальных объектов. За три года город построил 31 школу и 94 детских сада. Кроме того, десятки объектов отремонтировали»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ.