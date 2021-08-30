В Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ

Также власти выделили средства на строительство 14 медицинских объектов и 4 спортивных.

Власти Санкт-Петербурга в 2022 году хотят увеличить расходы на адресную инвестиционную программу примерно в полтора раза. В нынешнем году на эти цели выделили 86,8 млрд, а в следующем сума вырастет до 127,8 млрд рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что деньги будут выделены как из федерального, так и из городского бюджета. Из направят на 291 объект: 16 детских садов, 8 школ 14 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта, 3 объекта коммунального хозяйства, киноконцертный комплекс, здание прокуратуры, пожарное депо и центр реабилитации инвалидов.

Также известно, что бюджет АИП будет включать расходы на возведение «СКА Арены» и увеличение доли города в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга.