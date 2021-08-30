В Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ

В Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ
В городе откроют новые учреждения. Фото: pixabay.com

Также власти выделили средства на строительство 14 медицинских объектов и 4 спортивных.

Власти Санкт-Петербурга в 2022 году хотят увеличить расходы на адресную инвестиционную программу примерно в полтора раза. В нынешнем году на эти цели выделили 86,8 млрд, а в следующем сума вырастет до 127,8 млрд рублей. Об этом сообщили в Смольном.

Известно, что деньги будут выделены как из федерального, так и из городского бюджета. Из направят на 291 объект: 16 детских садов, 8 школ 14 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта, 3 объекта коммунального хозяйства, киноконцертный комплекс, здание прокуратуры, пожарное депо и центр реабилитации инвалидов.

Также известно, что бюджет АИП будет включать расходы на возведение «СКА Арены» и увеличение доли города в ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга.

АИП бюджет детский сад новости СПб строительство школа


 

Новости партнеров
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Пассажир «Сапсана» скончался на пути из Петербурга в Москву
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге в 2022 году планируют построить 16 детсадов и 8 школ
Беглов объяснил нехватку мест в школах Петербурга
Комика Мирзализаде могут депортировать из России
Капитану полиции в Петербурге грозит до 20 лет тюрьмы из-за наркотиков
Как отличить симптомы коронавируса от гриппа
Вакцинация от гриппа в Петербурге: опасно ли смешивать с прививкой от COVID-19
Каждое лето в Петербурге может быть аномально жарким
Добралась домой со вспоротым животом: жертва нападения в Полежаевском парке ...